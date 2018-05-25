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Этот контент был опубликован 25 мая 2018 г. 15:54 25.05.2018 - 15:54

Стамбул. 25 мая. ИНТЕРФАКС - МИД Турции заявил, что Израиль нанесет вред лишь самому себе, если признает геноцид армян, потому что это, по мнению Анкары, подорвет особый статус Холокоста.

"Мы считаем, что Израиль, ставящий события 1915 года на том же уровне, что и Холокост, в первую очередь наносит вред себе", - цитируют турецкие СМИ официального представителя МИД Турции Хами Аксоя.

В среду израильский кнессет (парламент) согласился провести пленарное заседание, чтобы обсудить признание геноцида армян.

Инициатором предложения стала лидер левой оппозиционной партии "Мерец" Тамар Зандберг. По ее словам, эта инициатива не имеет отношения к охлаждению отношений с Турцией.

кю ар об

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