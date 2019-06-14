Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 7:11

Иерусалим. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Израильская авиация нанесла удары по сектору Газа ночью в пятницу в ответ на ракеты, запущенные со стороны анклава.

"Сегодня ночью военные самолеты и самолеты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким объектам террористов, в том числе по инфраструктуре террора на военных базах и базе военно-морских сил ХАМАС. Нападение было совершено в ответ на ракетный обстрел, начатый из сектора Газа ранее вечером", - сообщила армейская пресс-служба.

Данные удары были нанесены спустя несколько часов после того, как ракеты, запущенные с территории анклава, повредили здание синагоги и религиозного училища в южном израильском городе Сдероте. Никто не пострадал.

Связанное с ХАМАС информационное агентство Shehab, в свою очередь, сообщило, что было нанесено три удара по военно-морскому объекту вблизи Хан-Юниса на юге сектора Газа. По его данным, также были атакованы места к востоку от города Газа. Сообщений о жертвах не поступало.

Ночью в четверг армия обороны Израиля заявила, что истребители бомбили "подземную террористическую инфраструктуру на базе, принадлежащей террористической группировке ХАМАС на юге сектора Газа".

Отмечается, что удары были нанесены в ответ на запущенную из сектора Газа на территорию Израиля ракету.

"Один пуск зафиксирован из сектора Газа по Израилю. Ракета перехвачена системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Нападение было совершено спустя несколько часов после того, как Израиль объявил о введении полной военно-морской блокады сектора Газа в наказание за запуски из анклава воздушных шаров со взрывными устройствами.

Данные действия являются нарушением неофициальной договоренности о прекращении огня, достигнутой в начале мая между Израилем и представителями ХАМАС в Газе.

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