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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 11:02 25.10.2018 - 11:02

Иерусалим. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Израильские ВВС в четверг нанесли авиаудар по целям на территории сектора Газа, сообщили в Армии обороны Израиля.

"Наши истребители нанесли удар по восьми целям (движения - ИФ) ХАМАС в секторе Газа, среди которых были объекты по производству боеприпасов", - говорится в Twitter-аккаунте израильских военных.

"Авиаудары были нанесены в ответ на ракетный обстрел по Израилю со стороны сектора Газа", - отмечается в сообщении.

Израильские СМИ сообщают, что с территории сектора Газа был произведен ракетный обстрел южной территории Израиля накануне вечером. В ряде районов израильского региона Эшколь были слышны сирены, тысячи человек укрылись в бомбоубежищах. В результате обстрела никто не пострадал, никакого ущерба инфраструктуре не нанесено.

На прошлой неделе израильтяне также нанесли удары по сектору Газа после того, как с территории сектора Газа был совершен ракетный обстрел ракетного города Беэр-шева. Однако в движении ХАМАС тогда заявили, что не причастны к обстрелу. Израильские военные же полагают, что только ХАМАС и "Палестинский исламский джихад" обладают такими ракетами, которыми был нанесен удар по Беэр-шеве.

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