*** Из-за пуска ракеты со стороны сектора Газа Нетаньяху был вынужден укрыться в бомбоубежище
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Иерусалим. 26 декабря. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля нанесла удар по объектам ХАМАС в секторе Газа.
"В ответ на ракету, выпущенную из Газы по израильским гражданским лицам ранее сегодня вечером, израильские ВВС только что нанесли удар по ряду террористических объектов ХАМАСа в Газе", - сообщает армия обороны Израиля в своем твиттере.
В среду вечером военные Израиля сообщили о перехвате ракеты, выпущенной с территории анклава.
Ракета была направлена в сторону израильского города Ашкелон, где проходило предвыборное мероприятие премьер-министра Биньямина Нетаньяху, ее перехватила система ПВО "Железный купол".
Нетаньяху и несколько десятков его сторонников были вынуждены укрыться в бомбоубежище.
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