Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 27 мая 2018 г. 16:32 27.05.2018 - 16:32

Иерусалим. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль приступил к строительству морского заграждения вдоль границы с сектором Газа, заявил в воскресенье министр обороны страны Авигдор Либерман.

"Сегодня мы начали создавать морской барьер, единственный в своем роде в мире, который заблокирует возможность проникновения из Газы в Израиль через море", - написал А.Либерман в Твиттере.

По его словам, благодаря этому барьеру "ХАМАС (палестинское движение - "ИФ") потерял еще одну стратегическую возможность, в развитие которой вложил огромные средства".

А.Либерман отметил, что строительство данного сооружения будет завершено к концу 2018 года.

Кю де

Neuer Inhalt Horizontal Line