Дубай. 1 сентября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля заявляет о запуске противотанковой ракеты по одному из израильских поселений на границе с Ливаном с территории этой страны, передает Times of Israel со ссылкой на заявление ЦАХАЛ.
"Противотанковая управляемая ракета была запущена по Израилю из Ливана", - говорится в сообщении.
Атака произошла в районе поселения Авивим в Галилее на севере Израиля. Власти распорядились об открытии общественных бомбоубежищ на севере Израиля.
Также, по данным издания, военные ЦАХАЛ начали обстреливать артиллерией ливанские приграничные территории после запуска ракеты.
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