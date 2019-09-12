Этот контент был опубликован 12 сентября 2019 г. 13:40

Иерусалим. 12 сентября. ИНТЕРФАКС - Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергла утверждения о том, что Израиль якобы размещал вокруг Белого дома в Вашингтоне устройства наблюдения.

"Наглая ложь. Существует давняя договоренность и директива израильского правительства не участвовать в каких-либо разведывательных операциях в США. Эта директива соблюдается строго без исключения", - говорится в заявлении канцелярии Нетаньяху.

Ранее в четверг американское издание Politico опубликовало сообщение, согласно которому администрация США подозревает Израиль в размещении прослушивающих устройств у Белого дома.

К такому выводу администрация пришла после заявлений трех бывших представителей властей о слежке Израиля. По их данным, ФБР и ЦРУ якобы провели расследование и сделали вывод, что Израиль причастен к слежке за Белым домом.

ФБР и ЦРУ комментировать ситуацию отказались.

Руководитель администрации Трампа также заявил, что администрация "не комментирует вопросы, связанные с безопасностью или разведкой".

1ви ар

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