Этот контент был опубликован 8 мая 2019 г. 11:06

Иерусалим. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие, заявил в среду премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, слова которого приводит интернт-портал израильской газеты "Йедиот ахронот".

"Сегодня утром, по дороге сюда, я услышал, что Иран намерен продолжать свою ядерную программу. Мы не позволим Ирану создать ядерное оружие. Мы продолжим сражаться с теми, кто намерен нас убить", - заявил Б.Нетаньяху в речи, посвященной Дню памяти Израиля, когда чтят память солдат армии обороны Израиля, павших в войнах страны.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани сообщил послам стран, подписавших СВПД по иранскому атому, что в связи с выходом из соглашения США и введением Вашингтоном антииранских санкций Тегеран прекращает выполнять некоторые обязательства по сделке.

Как сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, письмо об этом было доставлено послам России, Китая, Великобритании, Франции и Германии в Тегеране.

1кю ар

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