Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 14:03

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Власти Иерусалима пока официально не проинформировали немецкое Императорское православное палестинское общество, которое работает в Александровском подворье, о передаче собственности российской одноименной организации, сообщил в четверг "Интерфаксу" руководитель немецкого общества Николай Воронцов-Гофман.

"До сих пор мы ничего не получили. Вчера позвонили из Иерусалима и сказали, что по всем каналам шли репортажи об этой истории", - сказал проживающий в ФРГ Воронцов-Гофман. Между тем, по его словам, "если судить по прессе, то решение было принято 30 декабря 2019 года".

В настоящее время в Германии и России существуют две разные организации с одинаковым названием - Императорское православное палестинское общество. Немецкой организацией руководит Воронцов-Гофман, российской - бывший руководитель Счетной палаты РФ Сергей Степашин. Сейчас подворье занимает организация Воронцова-Гофмана, зарегистрированная в Мюнхене. Организация во главе со Степашиным оспаривает право собственности на подворье, конфликт длится давно.

23 января президент России Владимир Путин посещает Израиль с рабочим визитом. Вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Путин встретился с матерью осужденной в России за контрабанду наркотиков израильтянки Наамы Иссахар - Яффой Иссахар.

Израильские СМИ полагали, что президент России в ходе визита "объявит о помиловании и назовет дату освобождения" израильтянки из-под стражи. При этом в публикациях увязывалась возможность помилования израильтянки с передачей российской стороне Александровского подворья в Иерусалиме.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III.

Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году, конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В 1918 году руководитель общества князь Алексей Ширинский-Шихматов, как и большинство членов совета общества, покинули Россию. Ширинский-Шихматов прибыл в Берлин, и совет общества возобновил здесь свою деятельность.

В 1992 года президиум Верховного Совета РФ принял постановление о "восстановлении исторического названия Императорского православного палестинского общества". Вслед за ним минюст России признало не только его права в отношении советского палестинского Общества, но и его самого правопреемником исторического общества.

Воронцов-Гофман сказал, что его организация занимается наукой и благотворительностью.

"К нам очень часто привозят онкологических больных, у которых нет шансов", - сказал он. По его словам, в подворье помогают этим людям бесплатно. Организация "никогда не получала ни от кого никаких дотаций" и существует на пожертвования, организация самоокупаемая, указал он.

"Наше подворье - это единственное место на всей Святой Земле, где читают Неусыпаемую Псалтирь", - сказал Воронцов-Гофман.

Неусыпаемая Псалтирь - это особая молитва, которую монахи читают круглосуточно, без перерывов. По словам руководителя немецкой организации, многие приходят в подворье, чтобы заказать эту молитву.

Собеседник агентства напомнил, что ранее Израиль передал России права на главное здание исторического Императорского православного палестинского общества в Иерусалиме - Сергиевского подворья. "В данный период времени там открыт дорогой отель, дорогой ресторан - он стал исключительно бизнес-центром", - указал Воронцов-Гофман.

На территории Сергиевского подворья действительно действует отель Sergei Palace Hotel, согласно сайту отеля цены за номер начинаются от $190.

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