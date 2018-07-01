Израиль не позволит беженцам из Сирии проникать на его территорию - премьер
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Иерусалим. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Израиль не допустит, чтобы беженцы из Сирии в условиях развития наступления правительственных войск на сирийском юге проникали на израильскую территорию, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
"Что касается южной Сирии, то мы продолжим защищать наши границы", - сказал премьер, выступая на заседании кабинета министров.
Он отметил, что "по мере возможностей мы расширим гуманитарную помощь им, но не позволим вторгаться на нашу территорию".
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Интерфакс