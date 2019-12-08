Этот контент был опубликован 8 декабря 2019 г. 13:33

Иерусалим. 8 декабря. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что Израиль не согласится на перемирие с палестинским движением ХАМАС, если сектор Газа продолжит ракетный обстрел, сообщает Times of Israel.

"Никакого перемирия не будет, если огонь продолжился", - заявил Нетаньяху на еженедельной встрече кабинета министров.

Такое заявление он сделал после того, как в ночь на воскресенье из сектора Газа по югу Израиля было выпущено три ракеты. Их перехватила система ПВО "Железный купол". В ответ Армия обороны Израиля обстреляла несколько объектов ХАМАС в секторе Газа.

1эф БП

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!