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Этот контент был опубликован 9 июня 2018 г. 21:34 09.06.2018 - 21:34

Иерусалим. 9 июня. ИНТЕРФАКС - Израиль обвиняет ливанскую группировку "Хезболла" в том, что она оказывает содействие боевикам ХАМАС в их попытках создать опорные пункты на территории Ливана, сообщает в субботу газета "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление постпреда Израиля при ООН Дани Данона.

"Сотрудничество "Хезболлы" и ХАМАС переходит границы. Террористический режим ХАМАС в секторе Газа распространяется на Ливан, где он укрепляет свои отношения с "Хезболлой", при поддержке и с одобрения Ирана", - заявил Д.Данон.

"Израиль не намерен праздно сидеть перед лицом новых угроз и сделает все необходимое для защиты своих граждан", - подчеркнул он.

Он добавил, что появление сил ХАМАС на юге Ливана станет новой террористической угрозой для Израиля.

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