Израиль оказывает помощь Иордании в поиске детей, пропавших при затоплении автобуса
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*** Число погибших детей увеличилось до 14
Иерусалим. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в четверг сообщила, что израильские военные помогают иорданцам в операции по поиску и спасению учащихся, автобус с которыми был унесен потоком воды.
"В настоящее время мы оказываем помощь Иордании в рамках спасательной операции после того, как автобус с детьми был унесен потоком на иорданской стороне Мертвого моря. Вертолеты с израильскими военными проводят поиски", - говорится в сообщении в Twitter армии обороны Израиля.
Ранее сообщалось, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и семью сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.
По последним данным, 14 детей погибли и 16 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 10 жертвах.
1тэ ар
Интерфакс