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Этот контент был опубликован 25 октября 2018 г. 20:06 25.10.2018 - 20:06

*** Число погибших детей увеличилось до 14

Иерусалим. 25 октября. ИНТЕРФАКС - Армия обороны Израиля в четверг сообщила, что израильские военные помогают иорданцам в операции по поиску и спасению учащихся, автобус с которыми был унесен потоком воды.

"В настоящее время мы оказываем помощь Иордании в рамках спасательной операции после того, как автобус с детьми был унесен потоком на иорданской стороне Мертвого моря. Вертолеты с израильскими военными проводят поиски", - говорится в сообщении в Twitter армии обороны Израиля.

Ранее сообщалось, что трагический инцидент произошел недалеко от Мертвого моря, когда автобус с 37 детьми и семью сопровождающими направлялся в туристический район. Автобус попал в ливень, после чего его унесло потоком воды.

По последним данным, 14 детей погибли и 16 числятся пропавшими без вести. Ранее сообщалось о 10 жертвах.

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