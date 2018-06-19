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Этот контент был опубликован 19 июня 2018 г. 9:54 19.06.2018 - 09:54

Иерусалим. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Израильская сторона отказывается давать комментарии по заявлению США о том, что именно Армия обороны Израиля несет ответственность за авиаудар по иракской военизированной базе на востоке Сирии, нанесенный на выходных, сообщает во вторник западные СМИ.

"Мы не комментируем иностранные заявления", - заявил представитель армии обороны Израиля.

Удары пришлись по городу Аль-Хари близ иракской границы. Власти Сирии и Ирака заявили, что ответственность за авианалет несет возглавляемая США международная коалиция, однако в Вашингтоне отрицают эту информацию.

Накануне представители США сообщили СМИ, что у Вашингтона есть основания полагать, что ответственность за атаку несет Израиль. По оценкам западных наблюдателей, в результате ударов погибли около 50 бойцов.

Ранее на прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль будет совершать удары по "марионеточным силам" Ирана в любой части Сирии. "Мы будем принимать меры - и мы уже принимаем меры - против попыток установить военное присутствие Ирана и его марионеточных сил в Сирии как близ границы, так вглубь Сирии. Мы будем принимать меры против этих попыток в любой части Сирии", - отметил он.

Израильские военные уже совершали удары по позициям Ирана в Сирии ранее, однако большинство из этих целей находились либо в непосредственной близости от Израиля, либо вблизи Голанских высот.

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