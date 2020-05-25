Этот контент был опубликован 25 мая 2020 г. 10:41

Иерусалим. 25 мая. ИНТЕРФАКС - Правительство Израиля утвердило план ослабления режима изоляции в стране, передают в понедельник местные СМИ.

Так, в соответствии с одобренными кабинетом министров рекомендациями Минздрава Израиля, в стране с 27 мая смогут возобновить работу бары, кафе и рестораны. Кроме того, откроются спортзалы и бассейны в спортивно-развлекательных комплексах.

С 14 июня в Израиле, как ожидается, возобновят работу культурные учреждения. Для этого разработана специальная методика рассадки людей в зрительном зале. Так, сажать вместе будут людей, купивших билеты вместе. Между такими парами или группами будут оставлять с каждой стороны по одному свободному месту, чтобы соблюдалась необходимая дистанция.

Все мероприятия будут идти без антракта, а на входе людям будут замерять температуру. Продавать билеты в Израиле пока будут только через интернет.

По данным новостного портала newsru.co.il, в понедельник Израиль проведет переговоры о взаимном снятии карантина и возобновлении полетов с Черногорией и с Австрией. В ближайшие дни также начнутся переговоры с представителями Германии.

Несмотря на то, что Греция и Кипр уже объявили о том, что израильские туристы могут въехать на их территории, в Израиле пока не принято решения по поводу возобновления международного авиасообщения.

С 8 июня в Израиле, как ожидается, возобновится движение поездов.

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