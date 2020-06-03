Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 17:06

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Практически 7 тыс. израильских школьников и учителей из 40 школ отправились на карантин после вспышки коронавируса, передают западные и местные СМИ.

По их данным, вспышка заражений COVID-19 вспыхнула в одной из иерусалимских гимназий. Там от одного из учителей, который оказался зараженным коронавирусом, заразилось еще как минимум 130 человек.

Тем не менее, школы и детские сады по всей стране продолжат работу, несмотря на такую проблему в израильской столице.

Всего в Израиле зарегистрировали свыше 17 тыс. случаев заражения за время пандемии, 290 человек скончались. В самом начале пандемии в стране объявили режим карантина и закрыли школы и общественные места, ослаблять ограничения начали в середине апреля. Сейчас в Израиле открыты школы, офисы, магазины, рестораны и пляжи.

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