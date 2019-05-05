Этот контент был опубликован 5 мая 2019 г. 10:33

Иерусалим. 5 мая. ИНТЕРФАКС - Командование армии обороны Израиля начало переброску к границе с сектором Газа 7-й танковой бригады, чтобы усилить военную группировку в приграничном районе, сообщил официальный представитель армии журналистам в воскресенье.

Он отметил, что это делается, чтобы "располагать достаточными силами на случай необходимости".

Другой представитель армейского командования - генерал-лейтенант Джонатан Конрикус - сообщил журналистам, что, по оценкам, жесткое противостояние в этом регионе продлится еще несколько дней.

Как сообщалось, в результате ракетных пусков боевиков из сектора Газа по израильской территории погиб один гражданин Израиля, ответными ударами израильских военных были убиты два боевика палестинского движения "Исламский джихад" (террористическая организация, запрещена в РФ).

Всего с минувшей субботы палестинские боевики осуществили пуски около 450 ракет по Израилю, израильские ВВС атаковали более чем 200 объектов движений ХАМАС и "Исламский джихад" в Газе.

Посредники из Египта и ООН продолжают активно работать с заинтересованными сторонами для предотвращения эскалации насилия.

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