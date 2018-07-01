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Этот контент был опубликован 1 июля 2018 г. 12:07 01.07.2018 - 12:07

Иерусалим. 1 июля. ИНТЕРФАКС - Дополнительные бронетанковые и артиллерийские части ВС Израиля были переброшены в районы границы с Сирией на Голанских высотах, сообщила пресс-служба армии.

Эта мера предпринята в целях предосторожности после анализа оперативной обстановки, говорится в сообщении.

Вместе с тем, в нем отмечается, что Израиль не планирует вмешиваться во внутренние события в Сирии и призывает соблюдать условия соглашения о разъединении от 1974 года.

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