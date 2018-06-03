Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 3 июня 2018 г. 2:28 03.06.2018 - 02:28

Иерусалим. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Ракета, выпущенная по территории Израиля из сектора Газа, была перехвачена израильской системой противоракетной обороны "Железный купол", сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Вслед за сиренами, прозвучавшими в региональном совете Эшколь, одна ракета была запущена из сектора Газа в сторону территории Израиля. Она была перехвачена системой "Железный купол" Армии обороны Израиля", - отмечается в Twitter Армии обороны Израиля.

Ранее ВВС Израиля нанесли авиаудары по 10 целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

гс

Neuer Inhalt Horizontal Line