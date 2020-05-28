Этот контент был опубликован 28 мая 2020 г. 10:39

Иерусалим. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Израиль в прошлом месяце предотвратил крупную кибератаку на систему водоснабжения, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По словам главы Национального управления по кибербезопасности Игаля Унны, попытка атаки была предотвращена полностью, и никакого урона системе водоснабжения нанесено не было. В ходе атаки хакеры пытались установить контроль над системой хлорирования резервуаров с водой. Предположительно, они пытались отравить питьевую воду, изменив пропорции химикатов для ее очистки.

В управлении признали, что если бы атака не была пресечена, это могло бы привести к катастрофическим последствиям.

Унна отметил, что атака была спланирована с целью нанесения урона безопасности Израилю, а не ради финансовой выгоды.

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