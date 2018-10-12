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Этот контент был опубликован 12 октября 2018 г. 20:40 12.10.2018 - 20:40

Иерусалим. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Израиля Авигор Либерман принял решение о прекращении поставок топлива в сектор Газа в связи с новой волной беспорядков на границе этого региона, сообщает газета "Джерузалем пост".

"Израиль не будет мириться с ситуацией, при которой с одной стороны поставки топлива в Газу продолжаются, а с другой - применяется насилие в отношении солдат армии обороны Израиля", - приводит "Джерузалем пост" выдержки из заявления Минобороны Израиля.

"ХАМАС приветствует проведение террористических атак и призывает палестинцев на Западном берегу реки Иордан нападать на израильских военнослужащих", - отмечают в Минобороны.

Ранее в пятницу на границе сектора Газа возобновились массовые протесты. В ходе беспорядков погибли, по меньшей мере, шестеро палестинцев. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 250 человек были ранены, среди которых около 150 человек получили огнестрельные ранения.

Тысячи палестинцев в пятницу приняли участие в маршах протеста в пяти местах близ границы сектора Газа. Протестующие жгли покрышки и бросали камни в израильских военнослужащих, которые в ответ применяли слезоточивый газ и боевые патроны.

Контролирующее сектор Газа движение ХАМАС с марта этого года проводит регулярные акции протеста против блокады сектора. За пять месяцев беспорядков около 150 участников протестов погибли. С израильской стороны за это время погиб один военнослужащий.

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