Этот контент был опубликован 2 сентября 2019 г. 15:00

Иерусалим. 2 сентября. ИНТЕРФАКС - Глава Генштаба ВС Израиля Авив Кохави призвал миротворцев ООН и правительство Ливана предпринять меры, чтобы остановить проект движения "Хезболла" по производству высокоточных ракет, пишет в понедельник Times of Israel.

"Мы не позволим наносить вред нашим гражданам или нашим солдатам, проект "Хезболлы" по производству высокоточных ракет на ливанской земле для нас неприемлем", - говорится в заявлении Кохави, направленном главе Временной миссии ООН в Ливии генерал-майору Стефано дель Колу.

"Армия обороны Израиля находится в состоянии готовности к различным сценариям", - добавил он.

В воскресенье ливанская группировка "Хезболла" выпустила по территории Израиля несколько противотанковых ракет, Армия обороны Израиля в ответ обстреляла приграничные территории Ливана из минометов, выпустив порядка 100 снарядов.

На прошлой неделе в ЦАХАЛ завили, что Иран и шиитская группировка "Хезболла" активизировали усилия по налаживанию производства высокоточных ракет в Ливане. В частности, на территории этой страны возводятся производственные площади для сборки ракет.

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