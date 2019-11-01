Этот контент был опубликован 1 ноября 2019 г. 13:46

Иерусалим. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - ВВС Израиля на следующей неделе проведут международные учения, в которых впервые будут задействованы новейшие истребители-бомбардировщики F-35, сообщает в пятницу Times of Israel.

Учения под названием "Blue Flag" стартуют 3 ноября и продлятся 12 дней, в них примут участие порядка 1 тыс. военнослужащих из четырех, помимо самого Израиля, государств: Соединенных Штатов, Греции, Германии и Италии. Они пройдут на базе ВВС Увда к северу от Эйлата.

"Учения имеют исключительно важное стратегическое значение для ВВС, ЦАХАЛ и всего государства Израиль", - цитирует газета заявление израильских военных.

Помимо заявленных стран в Израиль отправят своих военных еще несколько государств, однако только в качестве наблюдателей. Какие это государства, не уточняется.

Учения "Blue Flag" проводятся с 2013 года, F-35 в них будут задействованы впервые.

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