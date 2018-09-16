Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 16 сентября 2018 г. 16:25 16.09.2018 - 16:25

Брюссель. 16 сентября. ИНТЕРФАКС - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье заявил, что израильские власти пытаются лишить противников Израиля возможности завладеть новейшими вооружениями.

"Израиль постоянно работает над тем, что не дать нашим врагам получить современные виды оружия", - приводят западные СМИ слова премьера, сказанные в начале еженедельного заседания кабинета министров.

Он подчеркнул, что решимость добиться этой цели у израильских властей "сильнее, чем когда-либо раньше".

СМИ отмечают, что заявления премьера прозвучали вскоре после того, как сирийские власти сообщили о ракетной атаке Израиля по району возле международного аэропорта Дамаска. При этом сирийская сторона утверждала, что перехватила часть израильских ракет.

Однако Израиль пока не подтвердил и не опроверг эту информацию.

В начале сентября израильская газета "Едиот ахронот" сообщала со ссылкой на источники в Армии обороны Израиля, что израильская авиация за последние полтора года нанесла в общей сложности около 200 ударов по иранским военным объектам на территории Сирии.

Израильские официальные лица ранее неоднократно заявляли, что не позволят Ирану установить военное присутствие в Сирии.

1аю вв

Neuer Inhalt Horizontal Line