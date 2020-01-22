Этот контент был опубликован 22 января 2020 г. 10:52

Иерусалим. 22 января. ИНТЕРФАКС - Израиль еще в конце 2019 года решил вопрос относительно правового статуса Александровского подворья в пользу российской стороны, передав ей права над этим объектом, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на официальный документ.

"30 декабря 2019 года Израиль принял официальное решение передать право собственности на Александровское подворье близкому к Кремлю обществу и фактически отправил документы, подтверждающие это", - пишет газета.

Александровское подворье находится в Старом городе Иерусалима в непосредственной близости от Храма Гроба Господня. Подворье представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь Святого Александра Невского, фрагменты археологических раскопок, музей и другие достопримечательности. Земля, где расположен комплекс, была приобретена в 1859 году императором Александром III. Комплекс был построен Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Конфликт вокруг права собственности начался после революции 1917 года. В настоящее время подворье занимает группа лиц во главе с гражданином ФРГ Николаем Воронцовым-Гофманом, с официальным названием "Русское православное общество Святой Земли", зарегистрированным в Мюнхене. Этот вопрос оспаривает Императорское православное палестинское общество, председателем которого является бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин.

Газета The Jerusalem Post отмечает, что полученный в распоряжение изданием "Маарив" документ, таким образом, успешно решает этот исторический спор.

Издание указывает, что на фоне недавних сообщений СМИ о том, что Москва и Иерусалим работают над помилованием израильской гражданки Наамы Иссахар, осужденной в России на семь с половиной лет тюрьмы, замглавы МИД РФ Михаил Богданов поднимал вопрос о статусе подворья в ходе переговоров с израильской стороной.

По его данным, около недели назад он провел встречу с политиком из правящей партии "Ликуд" Гилой Гамлиель. Эту информацию подтвердили ее помощники. Стороны, по их информации, обсуждали помилование Иссахар на гуманитарных основаниях. Газета также отмечает, что Богданов прибыл в Израиль ранее на этой неделе - за несколько дней до ожидаемого визита президента России Владимира Путина. Он успел повторно встретиться с Гамлиель, отмечает издание.

Ранее на этой неделе израильские СМИ сообщали, что Россия и Израиль согласовали основные моменты помилования Иссахар и обсуждают детали. СМИ Израиля активно рассуждают на тему того, на какие уступки может пойти израильская сторона в обмен на освобождение своей гражданки.

Канал 13, в частности, без указания источника сообщил, что российская сторона, по некоторым данным, обращалась к Израилю с просьбой урегулировать в ее пользу спор, связанный с правовым статусом Александровского подворья в Иерусалиме. Канал тогда отметил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху якобы заявлял о готовности обсуждать этот вопрос.

1эф во вв

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!