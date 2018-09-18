Израиль сожалеет о гибели экипажа российского Ил-20 - армия обороны
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*** Возлагает ответственность за инцидент на Дамаск
Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Армии обороны Израиля во вторник выразили сожаление, что российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО над Средиземным морем, но отмечают, что израильская сторона возлагает ответственность за инцидент на правительственные силы Сирии.
"Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских систем ПВО", - говорится в сообщении израильской армии.
"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада , чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - отмечает армия обороны Израиля.
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Интерфакс