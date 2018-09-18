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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 14:09 18.09.2018 - 14:09

*** Возлагает ответственность за инцидент на Дамаск

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Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В Армии обороны Израиля во вторник выразили сожаление, что российский военный самолет Ил-20 был сбит сирийскими системами ПВО над Средиземным морем, но отмечают, что израильская сторона возлагает ответственность за инцидент на правительственные силы Сирии.

"Израиль выражает сожаление в связи с гибелью экипажа российского самолета, который был сбит огнем сирийских систем ПВО", - говорится в сообщении израильской армии.

"Израиль полностью возлагает ответственность за инцидент на режим Башара Асада, чья армия сбила российский самолет. Израиль также считает Иран и "Хезболлу" причастными к случайному инциденту", - отмечает армия обороны Израиля.

По мнению сил обороны Израиля, сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону поражения, в то время как сирийские военнослужащие "не удосужились" проверить национальную принадлежность самолета.

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером в понедельник. Под удар его подставили израильские самолеты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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