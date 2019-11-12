Этот контент был опубликован 12 ноября 2019 г. 5:57

Иерусалим. 12 ноября. ИНТЕРФАКС - В результате проведенной Израилем операции в секторе Газа уничтожен полевой командир террористической группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Атта, сообщили израильские военные.

Террорист погиб в результате подрыва дома в районе Шеджая города, вместе с ним погибла одна женщина, еще два человека получили ранения.

Операция по уничтожению аль-Атта была санкционирована премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Аль-Атта считался организатором ракетных обстрелов Израиля с территории Газы, других террористических актов против израильского населения.

"Исламский джихад" подтвердил гибель своего полевого командира и выступил с угрозами отомстить за него.

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