Иерусалим. 23 декабря. ИНТЕРФАКС - Власти Израиля на Рождество упростят въезд в Иерусалим и на Западный берег реки Иордан для христиан из сектора Газа, сообщает в понедельник израильское ТВ.
"Генерал-майор Камиль Абу Рукун предоставил послабления для христиан Газы в связи с Рождеством. Разрешения на въезд в Иерусалим на Западный берег реки Иордан будут выдаваться без учета возраста и с учетом оценкой ситуации в сфере безопасности", - говорится в заявлении подразделения Минобороны Израиля.
Соответствующее решение принято в подразделении министерства обороны Израиля, которое занимается координацией деятельности властей Израиля, а также международных организаций на палестинских территориях. Оно занимается гражданскими вопросами.
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