Израиль утверждает, что в момент крушения российского Ил-20 над Средиземным морем его самолеты уже покинули этот район
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Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В армии обороны Израиля во вторник заявили, что в то время, когда сирийские системы ПРО сбили российский самолет Ил-20, израильские самолеты уже покинули зону поражения.
По мнению сил обороны Израиля, "сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе", когда "израильские самолеты уже покинули зону поражения", в то время как "сирийские военнослужащие не удостоверились, что в районе нет самолетов ВКС РФ".
Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером в понедельник. Под удар его подставили израильские самолеты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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Интерфакс