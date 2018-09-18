Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 15:15 18.09.2018 - 15:15

Иерусалим. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - В армии обороны Израиля во вторник заявили, что в то время, когда сирийские системы ПРО сбили российский самолет Ил-20, израильские самолеты уже покинули зону поражения.

По мнению сил обороны Израиля, "сирийские системы ПРО вели неточный огонь в этом районе", когда "израильские самолеты уже покинули зону поражения", в то время как "сирийские военнослужащие не удостоверились, что в районе нет самолетов ВКС РФ".

Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии С-200 вечером в понедельник. Под удар его подставили израильские самолеты, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

1бф ар де

Neuer Inhalt Horizontal Line