***Акция могла стать ответом на предполагаемые попытки Ирана взломать системы водораспределительных сетей Израиля

Вашингтон. 19 мая. ИНТЕРФАКС - Израильские специалисты, по всей видимости, 9 мая смогли взломать компьютерные системы иранского порта Шахид-Раджаи, терминал которого располагается в городе Бендер-Аббас на берегу Персидского залива, сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на ряд правительственных источников в США и других государствах.

Анонимный источник в службах безопасности одного из иностранных правительств назвал кибератаку "высокоточной" и отметил, что она причинила более серьезный ущерб, чем признали иранские власти 10 мая: тогда они сообщали, что хакеры смогли нарушить работу лишь частных компьютерных систем, не затронув сети Организации портов и судоходства Ирана.

"Это был полный бардак", - отметил источник.

В свою очередь The Washington Post утверждает, что ознакомилась со спутниковыми снимками Шахид-Раджаи: на фотографиях на 9 мая можно было увидеть растянувшиеся на километры скопления судов на входе в порт, а 12 мая - десятки контейнеровозов в зоне ожидания возле порта.

По данным газеты, эта кибератака предположительно могла стать ответом на попытки кибервзлома 24 апреля как минимум двух водораспределительных сетей Израиля в сельской местности. The Washington Post ранее сообщала со ссылкой на разведывательные источники, что за этой хакерской атакой мог стоять Иран. Источники отмечали, что хакеры пытались получить доступ к системам, контролирующим расход воды, обработку сточных вод, а также подачу химических соединений. Однако службам безопасности удалось выявить попытку проникновения и сорвать кибератаку до того, как функционированию водораспределительных сетей был причинен значительный ущерб.

В то же время посольстве Израиля и США и армии обороны Израиля все эти сведения комментировать отказались.

Иранские власти неоднократно отрицали причастность к предполагаемому инциденту 24 апреля.

В то же время, пишет The Washington Post, Израиль и Иран неоднократно обвиняли друг друга в кибератаках. Кроме этого, газета напоминает о вирусной программе StuxNet, которая, согласно предположениям, представляет собой специализированную разработку спецслужб Израиля и США, направленную против ядерного проекта Ирана. Так, в 2010 году с помощью компьютерного вируса StuxNet были остановлены иранские центрифуги по обогащению уранового топлива. Однако ни одна из стран не взяла на себя ответственность за это происшествие.

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