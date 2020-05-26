Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 19:53

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Власти Афганистана во вторник освободили несколько сотен талибов ("Талибан", запрещено в РФ - ИФ), находившихся в тюрьмах "Баграм" и "Пуль-э-Чархи" близ Кабула, сообщает Associated Press (АР).

О точном количестве освобожденных не сообщается, однако ранее афганские власти заявляли о намерении выпустить из тюрем 900 талибов.

Пресс-секретарь политического бюро "Талибана" в Катаре Сухайль Шахин в свою очередь сообщил о намерении талибов освободить "значительное количество" захваченных в плен представителей афганских властей.

В беседе с АР представители афганских талибов отметили, что если ситуация продолжит развиваться в таком ключе, возможно продление режима прекращения огня, объявленного на период Эйд аль-Фитра - праздника, знаменующего прекращение поста в течение священного для мусульман месяца Рамадан.

Обязательство освободить заключенных и пленников включено в пункты соглашения, заключенного в конце февраля между талибами и США. Этим документом предусмотрено, что в течение 14 месяцев, последующих с момента заключения соглашения, из Афганистана планируется вывести иностранные силы. Кроме того, американская сторона заявила о готовности содействовать освобождению пленных с обеих сторон афганского конфликта, что необходимо для начала межафганского диалога.

Соглашением предусмотрено, что перед началом межафганского диалога власти Афганистана освободят 5 тыс. талибов, а талибы - тысячу пленных, в основном государственных чиновников и военнослужащих афганской армии.

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