Этот контент был опубликован 30 января 2020 г. 15:27

Москва. 30 января. ИНТЕРФАКС - Из галереи Couleur в шведском Стокгольме грабители вынесли 12 работ Сальвадора Дали на сумму 400 тысяч евро, сообщает газета Dagens Nyheter.

"Дерзкое ограбление произошло в ночь на четверг. Неизвестные разбили окно и проникли в здание галереи. Всего за несколько минут им удалось похитить 12 бронзовых статуэток работы Дали и скрыться на автомобиле. Все произошло настолько быстро, что полиция и охрана не успела среагировать", - пишет издание.

Как отмечает газета, стоимость украденных скульптур составляет 200-500 тыс. шведских крон (20-50 тыс. евро) каждая. Общая стоимость ущерба - до 400 тысяч евро.

"Полиция начала расследование происшествия. Поиски преступников пока не увенчались успехом", - сообщает издание.

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