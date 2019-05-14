Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 13:44

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Помощница государственного секретаря США по вопросам контроля над вооружениями Илим Поблэти решила покинуть свою должность в госдепе, сообщает во вторник газета Washington Post со ссылкой на источники.

Поблэти уйдет из госдепартамента США в ближайшие недели, отмечает газета. Госдепартамент США данные об уходе Поблэти комментировать не стал.

За время работы в госдепе США у Поблэти случались конфликты с ее начальницей - заместителем госсекретаря США Андреа Томпсон, рассказали источники газеты. В частности, у них расходились мнения по докладу госдепартамента США о соблюдении соглашений и обязательств в области контроля над вооружениями. Ранее СМИ сообщали, что некоторые американские официальные лица сочли, что в докладе присутствует политизированное и искаженное мнение об Иране. Сама Поблэти публично приветствовала выход США из ядерной сделки с Ираном и была популярна среди жестких противников идеи сближения США с Ираном, сообщает газета.

Уход Поблэти происходит на фоне растущих угроз в сфере контроля над оружием, отмечает газета. Так, недавно Иран пригрозил возобновить производство высокообогащенного урана, а также ядерных центрифуг. Одновременно президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам вновь начать продвигать идею трехстороннего соглашения по контролю над оружием с участием России и Китая, пишет газета.

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