Из демилитаризованной зоны в Идлибе выведена значительная часть тяжелого вооружения и боевиков - глава минобороны Турции
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Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в среду сообщил, что из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб выведена основная часть тяжелого вооружения и боевиков, передает агентство "Анадолу".
По словам главы турецкого военного ведомства, из этой зоны выведена "большая часть тяжелого вооружения и боевиков радикальных группировок".
Он также отметил значительное сокращение случаев нарушения режима прекращения огня.
"Случаи нарушения режима сократились на 90%", - уточнил Х.Акар.
Кроме того, министр обороны Турции заявил, что Анкара не допустит формирования на севере Сирии зоны, которую бы контролировали террористы. Он отметил, что это стало бы "прямой угрозой безопасности и стабильности" Турции.
Х.Акар также сообщил, что Турция приступит к совместному с США патрулированию в сирийском регионе Манбидж спустя несколько дней после того, как будет завершена программа боевой подготовки.
На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.
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Интерфакс