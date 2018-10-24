Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 24 октября 2018 г. 10:44 24.10.2018 - 10:44

Стамбул. 24 октября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Турции Хулуси Акар в среду сообщил, что из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб выведена основная часть тяжелого вооружения и боевиков, передает агентство "Анадолу".

По словам главы турецкого военного ведомства, из этой зоны выведена "большая часть тяжелого вооружения и боевиков радикальных группировок".

Он также отметил значительное сокращение случаев нарушения режима прекращения огня.

"Случаи нарушения режима сократились на 90%", - уточнил Х.Акар.

Кроме того, министр обороны Турции заявил, что Анкара не допустит формирования на севере Сирии зоны, которую бы контролировали террористы. Он отметил, что это стало бы "прямой угрозой безопасности и стабильности" Турции.

Х.Акар также сообщил, что Турция приступит к совместному с США патрулированию в сирийском регионе Манбидж спустя несколько дней после того, как будет завершена программа боевой подготовки.

На прошедших 17 сентября в Сочи переговорах между президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом была достигнута договоренность о создании демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Контроль в демилитаризованной зоне передан мобильным патрульным группам турецких подразделений и подразделений российской военной полиции.

1вл эф др

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер