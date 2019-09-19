Этот контент был опубликован 19 сентября 2019 г. 12:27

Париж. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Группа неизвестных проникла на территорию замка XVII века на юго-востоке Парижа и похитила украшения и деньги на общую сумму в 2 млн евро, сообщают местные СМИ.

В одной из построек замкового комплекса в этот момент находились его владельцы - пожилая пара. Похитители связали их, травм хозяева не получили.

Полиция ведет розыск шести злоумышленников. Инцидент произошел в ночь на четверг.

Речь идет об усадьбе-дворце Во-ле-Виконт, которая является одной из самых больших частных собственностей во Франции. Территория комплекса занимает около 500 гектаров.

Дворец был построен в период с 1656 по 1661 год для Николя Фуке, который занимался финансовыми вопросами при Людовике XIV. Замок открыт для посещения туристов. Хозяева занимают только часть замкового комплекса.

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