Из-за восстановления санкций США в отношении Ирана иранский рынок намерены покинуть более 50 иностранных компаний - госдеп
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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Более 50 международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Ирана, сообщил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук.
"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности с энергетического и финансовго секторов", - сказал Б.Хук на брифинге в госдепартаменте.
"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил он.
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Интерфакс