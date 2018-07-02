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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 17:22 02.07.2018 - 17:22

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Более 50 международных компаний объявили о намерении свернуть деятельность в Иране в связи с решением США восстановить санкции в отношении Ирана, сообщил в понедельник на брифинге директор отдела политического планирования госдепа США Брайан Хук.

"Более 50 иностранных компаний объявили о желании уйти с иранского рынка, в частности с энергетического и финансовго секторов", - сказал Б.Хук на брифинге в госдепартаменте.

"Мы будем оказывать серьезное давление на Иран до тех пор, пока он не изменит поведение в регионе", - добавил он.

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