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Этот контент был опубликован 7 июня 2018 г. 18:37 07.06.2018 - 18:37

Брюссель. 7 июня. ИНТЕРФАКС - Министр юстиции Бельгии Кун Генс принял в четверг решение о приостановке предоставления продолжительных тюремных отпусков заключенным до завершения проводящейся оценки этой меры, сообщили бельгийские СМИ.

В публикациях уточняется, что министр сам ввел такую меру в минувшем году с целью облегчить перенаселение бельгийских тюрем и в расчете на подготовку заключенных к реинтеграции в общество.

Отмена отпусков вызвана событиями 29 мая в Льеже, где находившийся в тюремном, причем коротком двухдневном, отпуске Бенжамэн Эрман напал на женщин-полицейских и, завладев их оружием, застрелил обеих и находившегося неподалеку студента. При этом его также подозревают в совершенном накануне убийстве сообщника по ограблению.

Сомнения в правильном применении практики отпусков из тюрьмы еще усугубили сообщения о том, что Б.Эрман перед отпуском якобы интересовался у сокамерников, где можно приобрести огнестрельное оружие, а это дало основания полагать, что на свободу выходил человек, уже планировавший преступление.

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