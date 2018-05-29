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Этот контент был опубликован 29 мая 2018 г. 8:31 29.05.2018 - 08:31

Мадрид. 29 мая. ИНТЕРФАКС - Более 5 тыс. человек эвакуированы в провинциях Санкти-Спиритус и Вилья-Клара в центральной части Кубы из-за наводнений, вызванных ливнями, которые принес субтропический шторм "Альберто", сообщает кубинское телевидение.

Из-за наводнений приостановлено автобусное сообщение с городами Сьенфуэгос. Вилья-Клара и Санкти-Спиритус. Не работает и национальная железная дорога.

Субтропический шторм "Альберто" стал первым в сезоне ураганов в Атлантике в 2018 году.

Согласно прогнозу американских метереологов, интенсивность сезона в этом году будет "средней или немного выше средней".

Сезон ураганов а Атлантике начинается примерно 1 июня длится примерно до 10 ноября, при этом максимальная активность приходится на период с середины августа по конец октября.

Ожидается от 10 до 16 тропических штормов, скорость ветра в которых достигнет не менее 62 километров в час.

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