Этот контент был опубликован 26 мая 2020 г. 9:30

Вашингтон. 26 мая. ИНТЕРФАКС - Неблагоприятная погода в районе космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) может помешать намеченному на 27 мая первому пилотируемому полету американского космического корабля Crew Dragon компании SpaceX к Международной космической станции, следует из данных прогноза.

"В настоящее время вероятность хорошей погоды в среду составляет 60%", - сообщил на брифинге представитель 45-й метеоэскадрильи Космических сил США Майк Маклинан, отслеживающий погодные условия в районе пуска.

При этом он также отметил, что существует 40% вероятности ухудшения погоды из-за осадков и густых и кучевых облаков.

Между тем ранее на брифинге руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов NASA Кэтрин Лойдерс сообщила, все готово к старту в среду.

"Все команды готовы к старту, мы делать прогресс на пути к реализации нашей миссии, - сказала она. - Теперь единственное, что нам нужно сделать, - это выяснить, как контролировать погоду".

По данным NASA, запасная дата запуска намечена на 30 и 31 мая.

Crew Dragon, на борту которого будут находиться астронавты-ветераны NASA Даглас Харли и Роберт Бенкен, должен стать первым американским пилотируемым кораблем, запущенным с территории США с 2011 года, когда была прекращена программа полетов шаттлов. На космодроме собирается присутствовать президент США Дональд Трамп.

Запуск осуществляется в рамках коммерческого контракта между NASA и SpaceХ. С 2011 года астронавты NASA доставляются на МКС российскими кораблями "Союз", за места на котором американское космическое агентство платит России.

Пуск планируется осуществить в 16:33 по времени Восточного побережья США (23:33 мск). На орбиту корабль выведет ракета-носитель Falcon 9. Стыковка с МКС намечена на 28 мая.

1нв ап

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