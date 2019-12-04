Этот контент был опубликован 4 декабря 2019 г. 19:56

Вашингтон. 4 декабря. ИНТЕРФАКС - В связи с неблагоприятными погодными условиями в районе космодрома запуск грузового космического корабля Cargo Dragon к Международной космической станции (МКС), планировавшийся в среду, перенесен на сутки, сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Из-за сильного ветра в верхних слоях атмосферы запуск был отменен. Теперь его планируется осуществить завтра в 12:29 по восточному времени США (в 20:29 мск в четверг - ИФ)", - сообщило NASA.

Американский "грузовик" компании SpaceX должен доставить на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов экипажем станции.

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