Этот контент был опубликован 23 января 2020 г. 16:11

Берлин. 23 января. ИНТЕРФАКС - Необходимо избежать повторения в Ливии сирийской ситуации, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы сделали попытку, больше ничего, попытку на прошлых выходных найти для Ливии решение, прежде чем начнется такая же опосредованная война, которая ведется на плечах сирийских граждан", - сказала Меркель в четверг, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, прямую трансляцию ведет сайт форума.

В минувшие выходные в Берлине прошла международная конференция по Ливии под эгидой ООН.

По словам канцлера, беднейшие страны мира, такие как Мали и Нигер, постоянно становятся целью терроризма, потому что у "Ливии нестабильный статус, потому что туда поставляется бесконечно много оружия".

"Мы все пытаемся сделать так, чтобы эти страны не оказались полностью дестабилизированы", - указала она.

По словам канцлера ФРГ, все прилагаемые усилия имеют мало успеха потому, что такие страны, как Нигер, должны выделять около 30% своего общего бюджета на безопасность страны.

"А мы в Германии говорим о 2% расходов на оборону. 30% такого маленького бюджета... И его все еще недостаточно, чтобы побороть терроризм", - добавила канцлер.

По ее словам, эти страны должны получать поддержку ООН.

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