Этот контент был опубликован 29 ноября 2019 г. 18:04

Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Работа берлинского аэропорта "Шенефельд" была приостановлена в пятницу как минимум на час из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает интернет-портал британской газеты The Independent.

По ее данным, в связи с происшествием отмечены серьезные задержки рейсов, пять самолетов, пунктом назначения которых был "Шенефельд", были перенаправлены в другой берлинский аэропорт - "Тегель", еще один самолет ушел на запасной аэропорт в Дрездене.

Небольшой аэропорт "Шенефельд" расположен в восточной части Берлина и считается одним из самых загруженных аэропортов германской столицы. Ежедневно он обслуживает до 35 тыс. пассажиров.

Бомба была обнаружена при строительстве аэропорта "Берлин-Бранденбург", который возводится в непосредственной близости от "Шенефельда".

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!