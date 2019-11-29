Лондон. 29 ноября. ИНТЕРФАКС - Работа берлинского аэропорта "Шенефельд" была приостановлена в пятницу как минимум на час из-за обнаружения бомбы времен Второй мировой войны, сообщает интернет-портал британской газеты The Independent.
По ее данным, в связи с происшествием отмечены серьезные задержки рейсов, пять самолетов, пунктом назначения которых был "Шенефельд", были перенаправлены в другой берлинский аэропорт - "Тегель", еще один самолет ушел на запасной аэропорт в Дрездене.
Небольшой аэропорт "Шенефельд" расположен в восточной части Берлина и считается одним из самых загруженных аэропортов германской столицы. Ежедневно он обслуживает до 35 тыс. пассажиров.
Бомба была обнаружена при строительстве аэропорта "Берлин-Бранденбург", который возводится в непосредственной близости от "Шенефельда".
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