Этот контент был опубликован 26 марта 2019 г. 10:22

Мадрид. 26 марта. ИНТЕРФАКС - Вторник в Венесуэле объявлен выходным днем из-за очередного массового отключения энергоснабжения, сообщил министр информации страны Хорхе Родригес, слова которого приводят латиноамериканские СМИ.

Из-за сложившейся ситуации "венесуэльское правительство объявило о приостановке работы и учебной деятельности на всей территории страны", сообщил министр.

За последние сутки в Венесуэле дважды отключалось энергоснабжение. Первое отключение было зафиксировано в понедельник днем по местному времени (вечер мск). Затем ситуация пришла норму, но через пару часов вновь произошло отключение.

По свидетельству Х.Родригеса хакерской атаке подверглась автотрансформаторная станция на ГЭС "Гури", которая обеспечивает электроэнергией практически всю территорию Венесуэлы, а также бразильский штат Рорайму.

По поступающим из Венесуэлы данным, в результате второго отключения энергоснабжения лишились жители почти 90% жителей страны.

Власти оценивают ситуацию и ведут восстановительные работы.

1ар

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!