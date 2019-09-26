Этот контент был опубликован 26 сентября 2019 г. 11:57

Париж. 26 сентября. ИНТЕРФАКС - Префект Нормандии Пьер-Андре Дюран заявил в четверг, что существует "риск загрязнения Сены" из-за пожара на предприятии химического производства Lubrizol в городе Руане, столице департамента Сена Приморская, сообщило в четверг издание Le Figaro.

"Мы продолжаем бороться с пожаром, но существует риск того, что загрязненная вода попадет из очистительных бассейнов в Сену", - сообщил журналистам Дюран.

По данным пожарной охраны, на данный момент главной задачей спасательных служб является предотвращение попадания опасных веществ в реку "во избежание еще одной аварии".

Ранее в четверг сообщалось, что в 02:40 местного времени (03:40 мск) на предприятии Lubrizol на севере города Руан вспыхнул пожар.

Около 200 пожарных прибыли на место происшествия.

Информации о жертвах не поступало.

В качестве меры безопасности перекрыты все улицы и дороги в районе предприятия.

Власти города также закрыли местные школы.

Жителям 11 близлежащих к Руану муниципалитетов не рекомендовано не выходить из домов.

Химическое предприятие Lubrizol занесено в список объектов, на которых присутствуют потенциально опасные химические материалы, и он находится под постоянным наблюдением властей.

1ви ар

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