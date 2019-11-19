Лондон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Австралийский город Сидней во вторник окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си.
Местные жители сообщают о сильном запахе дыма в своих домах, который не позволяет им спокойно дышать.
Жителей города предупредили о серьезной угрозе во вторник, так как температура воздуха может подняться до 37 градусов.
Отмечается, что загрязнение воздуха превышено как минимум в восемь раз от нормы. Ожидается, что воздух будет оставаться "сильно загрязненным" еще несколько дней.
Австралийцам советуют не покидать свои дома и избегать физических нагрузок.
Австралийская телекомпания ABC сообщает, что в среду по юге Австралии будут закрыты 111 школ и детских садов из-за "катастрофических погодных условий".
Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой. Сидней, где проживает более 5 млн человек, окружен обширными лесными массивами. Часть из них уже серьезно пострадала от огня.
Из-за пожаров в Австралии погибли по меньшей мере шесть человек.
1ка ар