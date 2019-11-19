Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 9:46

Лондон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Австралийский город Сидней во вторник окутан густым смогом из-за непрекращающихся пожаров в штате Новый Южный Уэльс, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си.

Местные жители сообщают о сильном запахе дыма в своих домах, который не позволяет им спокойно дышать.

Жителей города предупредили о серьезной угрозе во вторник, так как температура воздуха может подняться до 37 градусов.

Отмечается, что загрязнение воздуха превышено как минимум в восемь раз от нормы. Ожидается, что воздух будет оставаться "сильно загрязненным" еще несколько дней.

Австралийцам советуют не покидать свои дома и избегать физических нагрузок.

Австралийская телекомпания ABC сообщает, что в среду по юге Австралии будут закрыты 111 школ и детских садов из-за "катастрофических погодных условий".

Около двух недель пожарные в Австралии ведут борьбу с многочисленными опасными лесными пожарами. Они вызваны, среди прочего, продолжительной засухой. Сидней, где проживает более 5 млн человек, окружен обширными лесными массивами. Часть из них уже серьезно пострадала от огня.

Из-за пожаров в Австралии погибли по меньшей мере шесть человек.

1ка ар

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