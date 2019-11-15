Этот контент был опубликован 15 ноября 2019 г. 9:29

Париж. 15 ноября. ИНТЕРФАКС - Сильные снегопады на юго-востоке Франции привел к гибели одного человека, сообщают в пятницу региональные французские СМИ.

По их данным, 63-летний мужчина скончался в департаменте Изер после того, как на него упало дерево, рухнувшее под тяжестью снега. Кроме того, 27-летний мужчина получил травмы, он госпитализирован.

Из-за снегопадов около 320 тыс. жилых домов остались без электричества, поскольку повалены линии электропередач.

Из-за непогоды нарушена работа общественного транспорта. Прервано движение региональных поездов, наиболее сложная ситуация сложилась в одном из самых крупных городов региона - Гренобле. Ожидается, что отправление поездов из Гренобля будет частично восстановлено ко второй половине дня пятницы.

На автомобильных трассах образовались пробки. А на автотрассе А7, связывающей Лион и Марсель, полностью запретили движение грузовых автомобилей.

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