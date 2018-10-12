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Лондон. 12 октября. ИНТЕРФАКС - Сразу несколько членов кабинета министров Великобритании могут уйти в отставку из-за того, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует пойти на уступки ЕС по условиям Brexit, сообщают британские СМИ.

Газета "Гардиан" пишет, что из кабинета министров может уйти принимающая участие в его работе лидер палаты общин Андреа Ледсом, обеспокоенная позицией Т.Мэй по таможенному союзу с ЕС. Также свой пост из-за несогласия с планом "Чекерс" по выходу Великобритании из состава Евросоюза может покинуть министр труда и пенсий Эстер Макви.

Кроме того, отказалась публично поддержать "Чекерс" министр международного развития Великобритании Пенни Мордонт, что также провоцирует сообщения СМИ о ее возможной отставке.

В четверг премьер-министр Великобритании собрала ряд членов кабинета министров, чтобы заручится их поддержкой по соглашению о выходе из ЕС, пишет газета "Гардиан". Основные проблемы для согласования вызывает так называемый "страховочный план", который предполагает, что Великобритания останется в таможенном союзе с ЕС на некоторое время после выхода из европейского интеграционного объединения.

Такой план позволит Великобритании сохранять таможенные правила ЕС и не создавать пограничный контроль между Северной Ирландией и республикой Ирландия, или же в Ирландском море. В то же время, входя в состав таможенного союза, Великобритания не сможет заключать новые торговые соглашения, что беспокоит сторонников радикального Brexit. По данным СМИ, Т.Мэй пошла на уступки ЕС, и согласилась, чтобы этот "страховочный план" был бессрочным. В свою очередь ряд британских министров считают, что любые страховочные договоренности должны иметь четкое ограничение по времени, что и вызывает разногласия в кабинете министров.

Газета "Экспресс" пишет, что обеспокоенность в связи с планами Т.Мэй по таможенному союзу на встрече в четверг выразили министр иностранных дел Джереми Хант, министр по Brexit Доминик Рааб, а также министр окружающей среды Майкл Гоув и министр международной торговли Лиам Фокс.

На Даунинг-стрит рассказали, что встреча в четверг была неформальной, что значит, что на ней не проходило никаких важных обсуждений, отмечет "Гардиан". В полном составе британский кабинет министров соберется во вторник перед ключевым саммитом ЕС, на котором будет обсуждаться сделка по Brexit.

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Интерфакс