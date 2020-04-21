Этот контент был опубликован 21 апреля 2020 г. 17:59

Лондон. 21 апреля. ИНТЕРФАКС - Британской королеве Елизавете II во вторник исполнилось 94 года, она отмечает праздник вдвоем с супругом - 98-летним принцем Филиппом в Виндзорском замке в графстве Беркшир, передают британские СМИ.

В этом году праздник отмечается скромно. В соответствии с правилами социального дистанцирования из-за вспышки коронавируса все визиты к ней отменили.

Также Букингемский дворец сообщил, что королева попросила в этом году не устраивать традиционный салют, поскольку сочла его неуместным в ситуации, когда в мире - пандемия коронавируса. Таким образом, пушечные залпы в день рождения Елизаветы II не будут звучать впервые за 68 лет ее царствования.

Не будет также традиционного перезвона колоколов в Вестминстерском аббатстве.

Члены королевской семьи поздравили королеву Елизавету II в социальных сетях. Ее сын принц Чарльз с супругой Камиллой поздравили королеву из Кларенс-хаус, резиденции британских монархов в Вестминстере.

"Желаем счастливого 94-го дня рождения Ее Величеству Королеве", - говорится в сообщении Кларенс-хаус в твиттере.

Аналогичное поздравление пришло британской королеве из Кенсингтонского дворца, где живет ее внук принц Уильям со своей семьей - супругой Кейт и детьми, правнуками Елизаветы II, принцами Джорджем и Луи и принцессой Шарлоттой.

Неизвестно, как поздравили королеву ее внук принц Гарри и его супруга Меган Маркл, которые официально сложили с себя полномочия старших членов британской королевской семьи, поскольку с 30 марта они не пользуются своей официальной страницей в инстаграме.

Елизавета II празднует два дня рождения: один настоящий - 21 апреля, а другой - официальный, обычно во вторую субботу июня.

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