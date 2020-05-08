Этот контент был опубликован 8 мая 2020 г. 12:54

Берлин. 8 мая. ИНТЕРФАКС - Мероприятие с участием руководства Германии по случаю окончания войны проходит в Берлине на улице и без публики в связи ограничениями из-за пандемии коронавируса COVID-19.

В мероприятии участвуют канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Стулья и трибуна установлены прямо на улице Унтер ден Линден у мемориала жертвам войны "Новая караульня", прямую трансляцию ведут местные телеканалы.

"Мы хотим вспомнить вместе с представителями союзников с Запада и Востока, которые освободили этот континент с большими жертвами. Вместе с нашими партнерами из всех частей Европы, которые страдали от немецкой оккупации и, тем не менее, были готовы к прощению (Германии - ИФ). Вместе со всеми выжившими после немецких преступлений и потомками жертв, из которых так многие протянули нам руку. Вместе со всеми в мире, которые дали этой стране шанс, начать заново", - сказал Штайнмайер, выступивший с речью.

1тф ав

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